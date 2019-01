Leerlingbestuurder tweede keer betrapt op dronken rijden 15 januari 2019

De politie in Mechelen heeft een leerling-bestuurder al voor de tweede keer betrapt op dronken rijden. De jongeman veroorzaakte afgelopen weekend een ongeval. Daarbij raakte niemand gewond. Toen de politie aankwam, bleek de kerel 2,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Hij mocht zijn roes uitslapen in een cel en zijn voorlopig rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort mag hij het voor de politierechter uitleggen. Hij riskeert een geldboete en een rijverbod. Het is niet de eerste keer dat hij tegen de lamp loopt. Eind december 2017 werd hij ook al aan de kant gezet door de politie. Toen bleek hij 2,7 promille alcohol in zijn bloed te hebben en beschikte hij niet eens over een voorlopig rijbewijs.

