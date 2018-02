Leerling geeft leraar pak rammel 08 februari 2018

Een minderjarige leerling van het Atheneum Royal Rive Gauche in Laken heeft enkele rake klappen verkocht aan een leerkracht. Dat gebeurde maandag, maar raakte nu pas bekend. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De leerkracht houdt er een gebroken neus en wenkbrauwbot aan over. De leerling zou 15 jaar zijn, maar dat wilde het parket niet bevestigen. In 2013 was er op dezelfde school ook een conflict tussen enkele leerkrachten en leerlingen. Daarbij raakten drie leraren gewond. (VDBS/DCFS)