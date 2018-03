Leerling (14) in ziekenhuis na pesterijen 19 maart 2018

Pesters hebben ervoor gezorgd dat de 14-jarige Ryan Cockx uit Oudenburg zijn weekend noodgedwongen in een ziekenhuisbed moest doorbrengen. De jongen uit het tweede jaar elektromechanica van het Atlas Atheneum in Gistel liep vrijdag een hersenschudding op nadat hij na schooltijd op weg naar de bus tegen de grond werd geduwd. De jongen is intussen thuis, maar gaat op doktersadvies pas woensdag terug naar school. "Mijn zoon wordt al twee jaar gepest en het gaat van kwaad naar erger", reageert Ryans moeder. "Ik heb de directie er al meermaals op aangesproken, maar het houdt aan. Ryan lijdt eronder en durft zelfs niet meer naar de voetbalclub omdat één van de pestkoppen er ook naartoe gaat."

