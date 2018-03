Leerkrachten tot vier jaar vroeger met pensioen 14 maart 2018

Als het van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) afhangt, wordt leerkracht een zwaar beroep. Wie lesgeeft in het lager of secundair onderwijs zou in het meest gunstige geval twee jaar sneller met pensioen kunnen. Kleuterleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs zouden zelfs tot vier jaar vroeger kunnen stoppen. Het hoger- en volwassenenonderwijs vallen uit de boot.