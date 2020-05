Exclusief voor abonnees Leerkrachten paaien 06 mei 2020

Het kan verkeren, zei Bredero. Bijna zielig om te zien hoe de politiek zich in bochten wringt om jongeren te paaien om toch maar een lerarenopleiding te volgen. Men slaat hen met ongeziene voordelen om de oren, zelfs een vaste benoeming na één jaar lesgeven behoort tot de mogelijkheden. De reden waarom het zover is kunnen komen ligt voor de hand en is volledig te wijten aan politiek favoritisme. Er was een tijd dat gemotiveerde, bekwame leraren een knieval moesten doen om een zeer onaantrekkelijke job als interimaris vast te krijgen. Indien dit lukte, werden ze van het kastje naar de muur gestuurd met verre verplaatsingen tot gevolg, waardoor hun verdiensten enkel toereikend waren om hun vervoerskosten te betalen. Anderen met politieke banden hadden meer geluk en kregen een voorkeursbehandeling. Dat op die manier veel jonge mensen afhaken, hoeft geen betoog. Men oogst wat men zaait.

Arie Mertens, Keerbergen

