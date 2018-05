Leerkracht van het Jaar... is geen leerkracht 31 mei 2018

En de winnaar van Leerkracht van het Jaar, editie 2018, is... iemand die eigenlijk niet voor de klas staat. Najat Bougria (45) uit Borgerhout is de allereerste administratief medewerker die zich Leerkracht van het Jaar mag noemen. Onderwijsmagazine 'Klasse' bekroont de vrouw die de papiermolen rechthoudt op de middelbare school De Dames in Antwerpen voor haar inzet. "Niet alleen wie lesgeeft, verdient waardering. In en rond de school bieden veel andere mensen onmisbare ondersteuning", zegt Mieke Santermans, adjunct-hoofdredacteur van 'Klasse'. Najat, die al zes jaar in de school werkt, wil er "nooit meer weg". (ADA)

