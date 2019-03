Leerkracht tegen moslimjongen: "Wat ga je doen? Allahoe akbar roepen?" 23 maart 2019

In Roeselare is een 23-jarige leerkracht op staande voet ontslagen. Dat gebeurde nadat een klankopname van een leerling uit haar les verspreid werd op internet. In de opname is te horen dat de leerkracht ongepast reageert in een verhitte discussie met een 13-jarige moslimjongen, die haar even voordien 'Hou je bek' had toegesnauwd. "Jouw godsdienst is alles, hé. Wat ga je later doen? Een bom laten ontploffen en 'Allahoe Akbar' roepen?", bijt de leerkracht terug. "Uitspraken die totaal niet door de beugel kunnen", vindt directeur Patrick Vandaele van de Burgerschool. "Het was ook niet de eerste keer dat de leerkracht boude uitspraken deed, sinds de start van haar interim in januari. Nu moesten we haar wel ontslaan. Een duidelijk signaal. Als leerkracht moet je jezelf altijd kunnen beheersen of hulp inroepen. Zoiets kan je niet goedpraten."

