Leerkracht stapt uit leven nadat prostituee hem jaar lang afperst: 1.300 chantage-sms'en, tot de dag van zijn dood Jelle Houwen

25 mei 2018

05u00 16 De Krant Een prostituee uit Tielt (37) riskeert een celstraf omdat ze een klant zo zwaar afperste dat hij uit het leven stapte. De West-Vlaamse leerkracht (56) gaf haar 224.500 euro aan goud om te zwijgen over hun seksspelletjes. Toch stuurde de prostituee de man 1.300 sms'jes - tot op de dag van zijn dood - om steeds meer geld te eisen.

D., een getrouwde leerkracht uit Tielt met twee kinderen, leerde prostituee S. niet kennen via een advertentie op internet of in een vitrine met rode lichten. De ontmoeting was toevallig: het kind van S. zat bij hem op school, en zij kwam eind 2015 naar het oudercontact.

