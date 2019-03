Leerkracht mag vuile was niet buitenhangen 09 maart 2019

Voor de eerste maal in mijn leven reageer ik op een krantenartikel. "Oorlog in de klas" stelt terecht dat allicht slechts het topje van de ijsberg bekend is. Enkel de gevallen van agressie waarover een pv is opgesteld, worden opgenomen in de statistiek. Volgens parlementslid Vera Celis zijn leraren vaak te bang om de agressie die op hen gepleegd wordt aan te geven "omdat ze bang zijn toe te geven dat ze hun klas niet in de hand hebben". Maar... het gaat veel verder dan dat. Leerkrachten die het slachtoffer werden van agressie krijgen weinig of geen steun van de school. Dit was toch zo in mijn school. Wie de stap naar de politie durfde te zetten, werd nadien op het matje geroepen bij directie en/of inrichtende macht voor een fikse uitbrander "omdat ze de vuile was van hun school buitenhangen". Dát is de realiteit. Scholen zijn bang om een slechte reputatie te krijgen en dus moet alles binnen de muren van de school blijven. Ik weet waarover ik spreek. Ik ben nu met pensioen, maar heb het grootste deel van mijn carrière doorgebracht in een TSO/BSO-school, met de laatste jaren een steeds moeilijker wordend publiek. Ondanks mijn pensioen ben ik nog steeds bang om te spreken. Horen, zien en zwijgen is de boodschap die je meekrijgt.

