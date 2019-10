Exclusief voor abonnees Leerkracht dient klacht in tegen leerling (17) voor vermeende relatie 04 oktober 2019

00u00 0

Een vrouwelijke leerkracht van de middelbare school Prizma Campus IdP in Izegem heeft een klacht ingediend tegen een 17-jarige leerling wegens laster en eerroof. Hij had op school en aan de directie verteld dat hij een seksuele relatie had met haar. "We hebben daarna beide partijen gehoord en de leerkracht ontkent formeel", zegt de voorzitter van het schoolbestuur. "Om de gemoederen te bedaren, hebben we de leerkracht op ziekteverlof gestuurd."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis