Leerkracht beïnvloedt studiekeuze van leerling uit zwak milieu

Leerkrachten hebben doorgaans lagere verwachtingen van leerlingen uit sociaal-economisch zwakkere milieus, ook als die dezelfde scores behalen als leeftijdsgenoten uit sterkere milieus. Daardoor kiezen ze voor minder ambitieuze richtingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB bij meer dan 6.500 leerlingen. De vooroordelen die leraren hebben, zijn onbewust, denkt onderzoekster Ilse Laurijssen. "Ze maken niet alleen een inschatting op basis van prestaties, maar houden ook rekening met gedragingen of opvattingen. Die elementen zijn niet altijd relevant, maar spelen wel een rol in de manier waarop leerkrachten naar leerlingen kijken", zegt ze in De Standaard. Om de sociale ongelijkheid in het onderwijs weg te werken, moeten we dus onder meer naar de leraren kijken. "We kunnen hen in hun opleiding bijbrengen hoe ze zich neutraler kunnen opstellen." Ook de opvattingen van de leerlingen zelf spelen een rol, zo blijkt nog, zij het een iets kleinere. Die krijgen ze voornamelijk mee van thuis. "Ouders beïnvloeden de studiekeuze van hun kinderen niet zozeer met hun maandinkomen, maar wel met hun opvoeding", zegt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

