Exclusief voor abonnees Leerkracht (37) rijdt Touretappe uit waar vader 40 jaar geleden opgaf 16 juli 2019

00u00 0

Het heeft veel zweet gekost, maar het is 'm gelukt: Kenny Desaever (37, foto) uit Diksmuide heeft veertig jaar na zijn vader Alain toch de finish van de Tourrit naar Alpe d'Huez gehaald. In 1979 gaf zijn vader toen op, nadat hij misselijk was en op de Col de la Madeleine het peloton moest laten rijden. "Het moet zijn dat de Madeleine een vloek over de Desaevers heeft uitgesproken", zegt Kenny, na een rit van bijna 200 km en 8,5 uur in het zadel. "Ik volgde het parcours van 1979, maar plots, na 12 km klimmen op de Madeleine, stopte de weg. Dat was al vijf jaar zo, zei een lokale boer. Dus zat er niets anders op dan terug naar beneden te rijden en langs de nieuwe weg te klimmen. Maar goed, die vloek heb ik toch gebroken." Op de Galibier stapte zijn vader 40 jaar geleden uit de koers en dáár de top halen was voor Kenny een emotioneel moment. "Ik heb de hele dag aan mijn pa gedacht. En dan gebeuren er rare dingen. Ik rij altijd met muziek en 2 kilometer voor de top kreeg ik ineens 'Als ik doodga' van Urbanus te horen - een liedje dat we speelden op de begrafenis van mijn vader, vijf jaar geleden. Ik heb 600 liedjes in mijn Spotify-bibliotheek en dat heb ik tijdens de Tour geen énkele keer gehoord. Tot nu, dus. Creepy." (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis