Leentjebuur gespeeld bij Máxima en Fabiola 27 maart 2019

Het werd een op-en-top Belgisch dagje gisteren voor het vorstenpaar in Zuid-Korea. Eerst was er een hulde aan onze militairen die sneuvelden in de Koreaanse Oorlog, even later werd koning Filip tot ereburger van hoofdstad Seoel benoemd. Mathilde bezocht ook een kunstschool die al vijf laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd opleverde. Zuid-Korea is hofleverancier van de muziekwedstrijd, en bovendien is de koninklijke familie erg muzikaal aangelegd. Mathilde zelf is verknocht aan de piano, en ook haar man en vier kinderen bespelen een instrument. Maar wat nog het meest opviel, waren de outfits die de vorstin droeg. Daarbij heeft ze druk leentjebuur gespeeld bij zowel wijlen koningin Fabiola als koningin Máxima. Op het staatsbanket droeg ze opvallende oorbellen, die wel heel erg lijken op de sieraden die Filips tante in 2004 ooit aanhad. En het Natan-ensemble van eerder op de dag kon zo uit de kast van de Nederlandse koningin komen - al had Máxima een andere kleurencombinatie uitgekozen. Geen toeval, want de twee vorstinnen hebben allebei Natan als hofleverancier. (PhG)

