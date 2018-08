Leen Dendievel was ooit postbode 28 augustus 2018

00u00 0

We kennen haar vooral als Kaat uit 'Thuis', maar ooit was actrice Leen Dendievel een onbekende postbode. In 'Het zomert met' vertelt ze aan Bruno Wyndaele hoe hard ze gewerkt heeft voor haar succes, onder meer door post rond te brengen. "Je moet je dromen najagen. Dat vind ik belangrijk. Ik heb auditie moeten doen om binnen te geraken op het Lemmensinstituut (kunstonderwijs, red.) en vervolgens heb ik gewerkt om te kunnen studeren." Sinds ze in 'Thuis' meespeelt, wordt ze overal herkend. "Bekendheid is een 'frakske' dat ik nooit heb willen aantrekken. Ik wilde erkenning waardoor mensen wisten wie Leen Dendievel was, en ik zo een rol kon hebben. Ik heb eens een auditie gehad waarbij ze zeiden: 'Goed, maar niet bekend genoeg.' Dat wou ik niet meer meemaken." (TK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN