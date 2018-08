Leen Dendievel & Udo in alle stilte getrouwd 29 augustus 2018

Leen Dendievel (34), beter bekend als Kaat uit 'Thuis', is stiekem in het huwelijksbootje gestapt met zanger Udo (42). Dat maakte ze gisteren bekend in 'Het zomert met' op Eén. "Twee weken geleden zijn we in alle stilte getrouwd. Ik ben de vrouw geworden van mijn man." De twee vormen al ruim vier jaar een koppel en zijn nog altijd heel verliefd. "We zijn een team. Als je de ware liefde hebt gevonden, ben je bereid om er voor elkaar te zijn. Ik wil dat het voor eeuwig is, daar ga ik toch heel hard mijn best voor doen." Een feest komt later nog, maar kinderen vermoedelijk niet. Geen van beiden heeft een kinderwens. "Ik zie het niet, ik voel het niet", zegt Leen. "We hebben een ander leven."

