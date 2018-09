Leen Dendievel schrijft angsten van zich af 05 september 2018

00u00 0

Bij het grote publiek is Leen Dendievel vooral bekend als Kaat uit de Eén-soap 'Thuis', maar naast de set is ze ook schrijfster. Na een boek over liefdesverdriet heeft de actrice, die in 2014 afstudeerde als assistente in de psychologie, er nu één uit over angsten en paniekaanvallen. Iets waar Leen zelf jaren geleden mee kampte. Gisteren stelde ze 'Asem' voor aan heel wat bekende vrienden en collega's. (CD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN