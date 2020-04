Exclusief voor abonnees Leen Dendievel peilt naar Vlaamse kinderwens 07 april 2020

Waarom hebben mensen (g)een kinderwens? Die vraag onderzoekt Leen Dendievel (36) in de nieuwe, driedelige reeks 'Kinderwens' op Eén. Zelf voelt de actrice haar biologische klok niet tikken. "Ben ik egoïstisch omdat ik geen kinderen wil? Ligt het enkel aan mij of zijn er nog mensen die graag kindjes zien, maar er zelf geen op de wereld willen zetten?", vraagt ze zich af. Vanuit haar persoonlijke ervaringen gaat Dendievel in 'Kinderwens' op zoek naar antwoorden en kaatst ze de vraag terug naar anderen. Ze gaat op bezoek bij mensen met en zonder kinderwens. "Wat ik vooral geleerd heb, is dat iedereen gewoon zijn gevoel volgt en dat er bij een kinderwens geen ratio komt kijken."

