Exclusief voor abonnees Leekens weg uit Iran "Het werd er onveilig" 22 juni 2019

00u00 0

Het Iraanse avontuur van Georges Leekens (70) zit er na een half jaar op. De voormalige Belgische bondscoach had het bij topclub Tractor Sazi Tabriz sportief naar zijn zin, maar vond het leven in Iran te gevaarlijk en trok zelf de stekker uit de samenwerking. "Je eigen veiligheid is het allerbelangrijkste", vertelt Leekens. "Het was nochtans een fantastische ervaring. Met 80.000 fans in de tribunes - echt gekke toestanden - maakten we de eerste weken een goeie start. Ik stelde samen met het bestuur ook een masterplan op om de club te laten groeien. Maar ik voelde dat de onveiligheid in het land toenam, en met de recente perikelen tussen Amerika en Iran lijkt het dat ik de juiste keuze heb gemaakt." Aan een nieuwe uitdaging wil Leekens nog niet denken. "Nu is het zaak om te genieten met de familie. In alle rust." Leekens sloot het seizoen bij Tractor Sazi af op een vijfde plek, met de Turk Denizli is er al een vervanger. (GVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis