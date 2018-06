Leekens toch weg bij Hongarije 20 juni 2018

00u00 0

Gisteren ontkende hij het nog, vandaag maakte de Hongaarse voetbalbond het zelf officieel bekend: het huwelijk tussen bondscoach Georges Leekens (69) en Hongarije is voorbij. Een verrassing kan je dat niet noemen, na slechts één zege in zes oefenwedstrijden sinds zijn aantreden eind oktober. Anderzijds: in de laatste oefenmatch tegen WK-ganger Australië kon Hongarije wél overtuigen. Voldoende voor Leekens om met vertrouwen uit te kijken naar de Nations League en de kwalificatie voor het EK 2020. Maar de Hongaarse voetbalbond besliste daar anders over en beëindigde in onderling overleg zijn contract. De Italiaan Marco Rossi volgt Leekens op. (DPB)