Leekens leidt met FC Traktor in Iran 15 maart 2019

FC Traktor won gisteren op de 22ste speeldag in de Iraanse voetbalcompetitie de topper tegen Padideh met 1-0. De club van coach Georges Leekens gaat zo aan de leiding in de stand. Sinds de komst van "Mac The Knife" boekte Traktor 17 op 21. De zege tegen Padideh was de derde op rij. Bovenaan de stand ligt alles kort bijeen . Tractor (43 ptn) speelde ook een duel meer dan eerste achtervolger Persepolis (42 ptn). Nummer drie Sepahan (41 ptn) heeft nog twee matchen tegoed.

