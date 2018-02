Leegstand winkelpanden stijgt nog 02 februari 2018

00u00 0

Al voor het tiende jaar op rij neemt het aantal leegstaande winkelpanden in België toe, zo blijkt uit cijfers van winkelinformatiespecialist Locatus. Op de eerste dag van dit jaar waren in ons land 21.027 panden ongebruikt, of 858 meer dan een jaar eerder. In Vlaanderen bedraagt de leegstand 9,3%. In middelgrote steden staat zelfs één op de zes winkels leeg. (HG)