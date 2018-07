Leefloners krijgen tot 150 euro meer in Kortrijk 06 juli 2018

In Kortrijk krijgen leefloners binnenkort een flink stuk uitkering extra van het OCMW. Om recht te hebben op het Kortrijks Menswaardig Inkomen (KMI) moet je wel actief naar werk zoeken. Het leefloon voor een alleenstaande is 893 euro per maand. Een koppel met minderjarige kinderen krijgt 1.230 euro. "Dat is vaak te weinig om menswaardig te leven", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). "Neem nu een alleenstaande. Die houdt na het betalen van huur en energie soms amper 70 euro per week over om te leven. Daar past het KMI een mouw aan. Een alleenstaande krijgt gemiddeld 125 euro extra per maand. Een koppel met minderjarige kinderen krijgt gemiddeld 150 euro extra per maand. We trekken zo zelf het leefloon op tot de Europese armoedegrens." Of de aankomende verkiezingen iets te maken hebben met de maatregel? "Neen, we zijn er al meer dan een jaar mee bezig", zegt De Coene. "Zo wilden we weten of de federale overheid het leefloon zou optrekken, wat niet gebeurde." (LPS)

