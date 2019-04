Exclusief voor abonnees Leeflonen voor vluchtelingen: maal 4 in 6 jaar 17 april 2019

00u00 0

De federale overheid heeft in 2018 260 miljoen euro uitbetaald aan leeflonen voor vluchtelingen. In 2013 was dat nog 69 miljoen euro, blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister voor Maatschappelijke Integratie, Denis Ducarme (MR). De verviervoudiging is een gevolg van de asielcrisis. In 2015 en 2016 vroegen enkele tienduizenden Syrische vluchtelingen asiel aan, waarna ze in 2017 erkend werden. Volgens Pas bewijzen de cijfers dat de toestroom van asielzoekers in combinatie met de gulle uitkeringscultuur onze sociale zekerheid op haar limieten doet botsen. Maar dat valt nog wel even mee. België geeft zowat 130 miljard uit aan sociale zekerheid, waarvan de helft naar pensioenen gaat en meer dan een derde naar gezondheidszorg. (DDW)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen