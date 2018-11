Leedvermaak COLUMN | RIK TORFS 22 november 2018

00u00 0

Misschien is John Crombez niet de grootste staatsman uit de geschiedenis van het socialisme. En het zou kunnen dat de Antwerpse christendemocraten leiders hebben gehad die Antwerpser en christendemocratischer waren dan Kris Peeters. En dan? Ze blijven mensen die in het leven iets hebben geprobeerd. Misschien het verkeerde of iets waar ze niet geweldig goed in zijn. Maar dat is geen misdrijf. Proberen. Met soms een geringe kans op slagen. En hoon als het niet lukt. Laat mensen rustig verkiezingen verliezen zonder hen af te schrijven. Verliezers zijn geen slechtere mensen dan winnaars. Vaak integendeel. Winnaars gaan weleens over lijken. Die van de verliezers.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN