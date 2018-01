Leedvermaak 22 januari 2018

Elke keer het Rode Kruis in paniek oproept om snel en veel bloed of plasma te geven, voel ik enig leedvermaak. Als ze de norm die ze aanhouden voor mannen die seks hebben met mannen - een uitsluiting van 12 maanden - ook zouden toepassen op alle schuinsmarcheerders, denk ik dat het Rode Kruis niet veel bloed meer in voorraad zou hebben. Ik heb al 30 jaar een relatie met mijn vriend. Voordien gaf ik iedere maand plasma.

Lezer uit Grembergen

HLN