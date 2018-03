Lee Towers heeft zijn 'towers' 21 maart 2018

In Rotterdam zijn er twee torens vernoemd naar de Nederlandse zanger Lee Towers - echte naam Leendert Huijzer, die in de jaren tachtig bij ons ook zeer populair was. Towers is vooral bekend van het nummer 'You'll never walk alone', zijn eeuwige bril met blauwe glazen en speciale armbeweging tijdens het zingen. Toen de projectontwikkelaar die de torens renoveert Lee contacteerde, dacht die dat het eerst om een grapje ging. Maar de twee 'Marconitorens' naast de Science Tower bij het Marconiplein in Rotterdam zijn gisteren wel degelijk herdoopt tot de Lee Towers.

