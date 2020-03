Exclusief voor abonnees Lee Seung-Woo Lee maakt (eindelijk) indruk Van Camp Nou naar Stayen 09 maart 2020

Lee Seung-Woo Lee is de naam. De kleine Zuid-Koreaan die op Sclessin pas zijn tweede basisplaats pakte, en zich daar ontpopte als een irritant kuitenbijtertje met een tomeloze inzet en een actie. Lee, onder Brys haast nooit in de kern omdat die niet in zijn systeem paste en alleen offensief dacht, heeft blijkbaar onder Kostic zijn les geleerd. Wie is die Lee eigenlijk, vraagt u zich af. Wel, STVV haalde de 22-jarige Zuid-Koreaan en international via de Italiaanse connectie van CEO Takayuki Tateishi bij Hellas Verona, waar hij vaak aan spelen toe kwam en waarmee hij net naar de Serie A was gepromoveerd. Een toptransfer heette het, want ja, die Lee, een vuist groot, kon wel wat adelbrieven voorleggen. Het begon bij hem allemaal met de interesse van, jawel, FC Barcelona, dat hem al op 12-jarige leeftijd in de mot kreeg en hem in 2011 naar Spanje haalde. Daar ontpopte hij zich snel tot één van hun meest beloftevolle jonge spelers ooit, werd hij zelfs nadrukkelijk vergeleken met Messi, maar bracht hij het uiteindelijk niet verder dan de B-ploeg. In 2017 volgde transfer naar Verona. Bij Zuid-Korea brak hij wel door. Daar maakte hij eerst enorm indruk in de jeugdcategorieën. In mei 2018 volgde dan de logische stap naar de grote jongens en werd hij opgenomen in de selectie voor het WK in Rusland. Lee viel in de groepsfase in tegen Zweden en Mexico en moest nadien met zijn team naar huis. Hij speelde ook nog de Asian Cup. Zijn passage bij STVV is voorlopig nog niet meteen een groot succes. Maar wat niet is, kan nog komen. De basisplaatsen tegen Malinwa en Standard zijn misschien het begin van iets moois. (FKS)

