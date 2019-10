Exclusief voor abonnees lederschildpad gespot voor belgische kust 02 oktober 2019

Er is een lederschildpad gespot voor de kust van Oostduinkerke. Dat gebeurde al op 13 september, maar Natuurpunt maakte het nu pas bekend. De soort leeft normaal in tropische en subtropische oceanen. Het is nog maar de vijfde keer dat ze in Belgische wateren wordt gezien. "Dit is een uitzonderlijke waarneming", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "Dat ze hier opduikt, kan door de klimaatopwarming komen, maar het kan ook gewoon dat ze verdwaald was." De schildpad was 1 meter groot en dus nog niet volwassen - de dieren kunnen dubbel zo groot worden. Het is de grootste schildpadsoort ter wereld: volwassen dieren wegen tot 900 kilo.

