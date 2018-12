Leden Reuzegom riskeren 4 jaar cel 12 december 2018

Na verhoor van de twee andere schachten die aanwezig waren tijdens de fatale doop van Reuzegom, kijken de leden van de ex-studentenclub tegen strengere straffen aan. Het parket heeft de aanklacht gisteren nog verzwaard. De onderzoeksrechter in Turnhout voerde al een onderzoek naar onopzettelijke doding, maar voegt daar nu ook onterende behandeling aan toe. De celstraffen voor beide zaken kunnen twee keer oplopen tot twee jaar cel. De ondervragingen van de twee andere slachtoffers leverden aanwijzingen op dat ze samen met de overleden Sanda Dia op onterende wijze behandeld zijn door de leden van Reuzegom. Gisteren raakte al bekend dat ze meer dan zes uur lang vastgehouden werden in en rond een chalet in Vorselaar. Daar moesten ze in een put met water zitten, in een ijskoude beek zwemmen en opdrachten uitvoeren zoals het drinken van vissaus. (PLA/IBO)

