Lecomte naar Murcia 28 maart 2019

Na een zeer geslaagde campagne in de G-League, de opleidingsliga van de NBA, bereikte Manu Lecomte (23) een akkoord met het Spaanse Murcia. Lecomte was bij de Aqua Caliente Clippers in 49 matchen goed voor gemiddeldes van 14 punten en 4,3 assists. Murcia zag vorige week een andere Belgian Lion, Kevin Tumba, met een schouderoperatie uitvallen. (RBE)