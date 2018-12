Lecluyse 7de in WK-finale 50m schoolslag 13 december 2018

Zwemmen

Geen medaille maar wel één plek beter dan op het WK kortebaan van 2015: Fanny Lecluyse finishte als zevende in de finale van de 50m schoolslag in het Chinese Hangzhou. De 26-jarige Kortrijkzaanse tikte aan in 30.41, toch een stuk trager dan haar tijd (30.15) in de halve finales en dan haar PR (29.74) dat ze in 2015 klokte. Het goud was voor de Jamaicaanse Alia Atkinson (29.05). Lecluyse zwemt morgen ook de 100m schoolslag en zondag de 200m schoolslag.