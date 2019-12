Exclusief voor abonnees Leclerc tot eind 2024 bij Ferrari 24 december 2019

00u00 0

FORMULE 1

Charles Leclerc heeft zijn contract bij Ferrari verlengd tot eind 2024. Volgens de geruchten uit de Italiaanse kranten gaat hij nu 9 miljoen euro per jaar verdienen, drie keer meer dan hij nu verdient. De Monegask eindigde in 2019 in zijn eerste seizoen bij Ferrari als vierde in het WK. Hij won twee Grote Prijzen (België en Italië), veroverde zeven keer de pole en stond tien keer op het podium.

