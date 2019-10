Exclusief voor abonnees Leclerc mikt op 3de plek 28 oktober 2019

Het begint er naar uit te zien dat Charles Leclerc niet meer voorbij Valtteri Bottas raakt in het klassement. De 21-jarige Monegask lijkt er geen punt van te maken. "Dit is nog maar mijn tweede seizoen in Formule 1, mijn eerste bij Ferrari. Natuurlijk zou het fantastisch zijn om derde te worden in het kampioenschap. Schrijf het maar op: dat is nu mijn doel..." (JB)