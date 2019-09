Leclerc licht geïrriteerd

Exclusief voor abonnees Leclerc licht geïrriteerd 30 september 2019

De afspraak tussen de Ferrari-coureurs viel bij veel waarnemers in slechte aarde. <<Laat ze toch tegen elkaar koersen>>, was de teneur van de meeste reacties. Leclerc: <<Ik moest Vettel slip- stream geven om hem voorbij Hamilton te helpen, en wist dat hij zo de leiding zou nemen. Daarna zou- den we weer van posi- tie wisselen. Zoals pas gebeurde bij de pit- stop.>> Ondertussen had Vettel voor con- troverse gezorgd door de indruk te wekken dat hij zijn woord niet zou houden. Leclerc hield het bij lichte irri- tatie tussen de regels: <<Het is heel belangrijk in een team dat je elkaar helemaal kan vertrouwen. Wat mij betreft, blijf ik geloven dat ik iedereen kan vertrouwen...>>

