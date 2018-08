Lech Poznan scoort vlot: 4-0 EUROPESE TEGENSTANDER 13 augustus 2018

Het zal hen sterken in hun geloof dat ze Genk nog iets kunnen maken na die 2-0 in Limburg. Lech Poznan - met slechts vier dezelfde spelers in vergelijking met donderdag - versloeg gisteren vlot Zaglebie Sosnowiec met 4-0. Bij de rust stond de zege al vast (3-0), dankzij twee goals en een assist van spits Tomczyk. Genk weet dus wie het straks in de gaten moet houden. Lech Poznan staat na vier speeldagen alleen op kop, met 12 op 12. (NP)