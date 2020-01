Exclusief voor abonnees LeBron James 03 januari 2020

00u00 0

LeBron James is het nieuwe jaar gestart met zijn achtste triple-double van het seizoen. Met 31 punten, 13 rebounds en 12 assists had de vedette van de Los Angeles Lakers een groot aandeel in de 117-107-overwinning tegen de Phoenix Suns. Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, behaalde een nipte 106-104-zege tegen Minnesota. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo was bij de Bucks goed voor 32 punten en 17 rebounds.