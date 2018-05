LeBron James stuwt Cleveland naar NBA-finale 29 mei 2018

00u00 0

Zijn achtste finale op rij wordt het voor LeBron James. De superster van de Cleveland Cavaliers domineerde 'game 7' tegen Boston Celtics zoals hij de hele play-offserie had gedomineerd. 35 punten, 15 rebounds en 9 assists: daarmee was hij de grote uitblinker in de 79-87-zege voor Cleveland. In de finale wacht de winnaar van Houston en Golden State, die de voorbije nacht hun 'game 7' afwerkten. (RBE)