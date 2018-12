League Trophy wil Flanders Volley Gala achterna VOLLEYBAL 11 december 2018

Eind december staat de tweede editie van de League Trophy gepland - Maaseik won vorig seizoen de eerste editie in Gent. De tien Liga A-ploegen maken tijdens deze eindejaarsdagen uit wie de beste ploeg van het moment is. Roeselare is als organisator rechtstreeks geplaatst voor de halve finales op zaterdag 29 december. Een dag eerder zijn er de kwartfinales, waar zes Ligaploegen zullen strijden voor de overige drie plaatsen. Op zondagmiddag 30 december is de finale.

