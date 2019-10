Exclusief voor abonnees League Cup: nieuwe kans voor Praet 29 oktober 2019

Carabao Cup de komende twee dagen. En dus haalt Brendan Rodgers Dennis Praet weer van stal. Tijdens zijn laatste optreden in de League Cup, eind september tegen Luton, voetbalde de middenvelder zich in de basis bij Leicester. Maar na de internationale break verdween de Leuvenaar weer naar de bank. Hij zit nog in volle aanpassingsperiode bij The Foxes. Bovendien draait het elftal het best met de driehoek Tielemans-Ndidi-Maddison, met Perez en Barnes vanop de flanken. Het wordt knokken. Bij derdeklasser Burton moet Praet weer punten scoren. (KTH)