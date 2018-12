Leading lady, of toch Terminator? 80 JOLIEN D'HOORE 19 december 2018

00u00 0

Ja, er waren dit jaar wereldtitels voor Nicky Degrendele (22) in de keirin op de piste en voor Sanne Cant (28) in het veldrijden. Maar dé leading lady in het vrouwenwielrennen blijft Jolien D'Hoore (28). Een titel pakte ze in 2018 niet, maar op het WK baanwielrennen stond ze wel op het podium: zilver in de scratch. Toch was het ook schrikken: na het EK ploegkoers - ze eindigde met Lotte Kopecky teleurstellend zesde - zakte D'Hoore in elkaar en moest ze naar het ziekenhuis. Een zonnesteek, was het verdict, door de hitte op de piste van Manchester. "I'll be back", tweette ze een dag later. Reken dus maar dat ze er straks opnieuw staat.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN