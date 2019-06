Exclusief voor abonnees Le Mans 14 juni 2019

Toyota palmt na twee van drie kwalificatiesessies voor de 24 Uur van Le Mans de voorlopige eerste startrij in. Zowel de #7 als de #8 reden al vroeg in de sessie naar de eerste startrij. De Porsche van onder meer Laurens Vanthoor snelde naar de voorlopige pole in GT. De SMP Racing BR1 van Stoffel Vandoorne volgt op net geen anderhalve seconde op een derde plaats. (JCA)