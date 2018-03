Lazio wil contract Lukaku verlengen, Wilmots looft Batshuayi 08 maart 2018

Met amper twee zijn ze nog, de Belgen in de Europa League. Maar Jordan Lukaku,bij Lazio in de basis verwacht tegen Dinamo Kiev, en Michy Batshuayi, met Dortmund versus Salzburg, beginnen wel als favoriet aan hun 1/8ste finale. Bovendien kregen ze allebei een extra boost. Volgens Italiaanse media wil Lazio namelijk graag het contract van Lukaku, dat loopt tot 2019, verlengen. Het zou de Rode Duivel graag nog twee jaar langen aan zich binden. De gesprekken gaan de goede richting uit. Batshuayi kreeg dan weer lof van Marc Wilmots. "Zijn beslissing om naar Dortmund te gaan, was de beste die hij had kunnen maken", liet de ex-bondscoach optekenen. "De speelstijl van BVB pas perfect bij hem. Hij heeft technisch indrukwekkende spelers achter zich, waardoor hij zijn potentieel optimaal kan benutten." (VDVJ)

