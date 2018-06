Lazio Roma wil Proto 19 juni 2018

00u00 0

Silvio Proto (35) heeft er een goed seizoen opzitten bij het Griekse Olympiakos en dat is ook andere Europese ploegen niet ontgaan. Zo toont het Italiaanse Lazio Roma meer dan gewone belangstelling voor de Belgische doelman. Lazio is de ploeg van Jordan Lukaku en Milinkovic-Savic. Het eindigde vorig seizoen vijfde en speelt Europa League. Proto staat ook in de belangstelling van een aantal Belgische ploegen. (MJR)