Layla Grootaers volgt voorbeeld van papa Walter 28 juni 2018

Layla Grootaers (43), de dochter van de Lierse zanger, presentator en schepen Walter Grootaers, komt tijdens de verkiezingen in Duffel op voor Open Vld. Layla - voor wie de Kreuners destijds het gelijknamige nummer maakten - staat op de derde plaats van de kieslijst en wil zich inzetten voor meer publieke ruimtes voor gezinnen met kinderen en een betere verkeersveiligheid voor fietsers. "Twaalf jaar geleden kwam ik ook al op voor VLD&OK. Ik woonde toen amper drie maanden in Duffel, maar qua voorkeursstemmen deed ik het toch goed. Ik hoop nu om beter te doen en wil met Open Vld een aantal zetels bemachtigen", legt ze uit. Papa Walter - die in Lier ook op de Open Vld-lijst staat - steunt zijn dochter. "Ze weet dat ze bij mij altijd terechtkan voor raad." (AVH)

