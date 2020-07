Exclusief voor abonnees Lawrence volgende week terug op Anderlecht? 09 juli 2020

00u00 0

Kemar Lawrence (27) van Anderlecht vertoeft nog steeds in Jamaica omwille van familiale problemen. RSCA hoopt dat de linksachter, met wie het voortdurend in contact staat, volgende week aansluit. Lawrence miste tot dusver de hele voorbereiding, wat uiteraard niet ideaal is. Het hoeft dus niet te verbazen dat paars-wit ook naar alternatieven speurt: Bogdan Mykhaylichenko (23) van het Oekraïense Zorya Lugansk is in beeld. (PJC)