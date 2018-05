Lawrence Naesen aan de kant met klierkoorts 30 mei 2018

Lawrence Naesen (25, Lotto-Soudal) kan voor onbepaalde tijd geen wedstrijden rijden. De broer van Belgisch kampioen Oliver Naesen kampt met klierkoorts. "Slecht nieuws", postte Naesen op zijn Twitteraccount. "Mononucleose houdt me even uit het peloton. Gelukkig heb ik het beste team achter mij om me opnieuw gezond te krijgen."

