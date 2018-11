Lawrence mogelijk fit, Vranjes twijfelachtig 10 november 2018

De vraagtekens zijn stilaan vaste kost in de verwachte ploegopstellingen van Anderlecht in deze krant. Net als Kums en Trebel is verdediger Ognjen Vranjes twijfelachtig voor de komst van AA Gent. De Bosnische verdediger heeft last aan de achillespees. Paars-wit verwacht wel James Lawrence (enkel) te recupereren. Hij was out voor Fenerbahçe. Antonio Milic is zondag geschorst. Edo Kayembe is evenmin inzetbaar, hij is weg voor interlandverplichtingen met Congo. (PJC)