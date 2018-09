Lawrence en Sanneh ongelukkig bij debuut 03 september 2018

00u00 0

Afgelopen week versterkte Luc Devroe de Anderlecht-defensie met James Lawrence en Bubacarr Sanneh. Lawrence stond meteen in de basis als linkercentrale verdediger, Sanneh kwam tien minuten voor tijd Saelemaekers vervangen. Najar werd hierdoor rechtsmidden, Sanneh nam de positie van Najar rechts achteraan in. De nieuwkomers waren beiden - ongelukkig - betrokken bij de late tegentreffer: Sanneh, die de voorzetten van Refaelov nog niet kent, liet de ex-Bruggeling al te makkelijk begaan. Lawrence liet zich verrassen door de afgeweken voorzet die zo bij Owusu terechtkwam. Tien minuten voor affluiten bracht Vanhaezebrouck ook Sven Kums: zijn eerste speelminuten dit seizoen na zijn heupblessure. Opmerkelijk: Kums was al de 23ste speler die door Vanhaezebrouck gebruikt wordt dit seizoen . Vorig seizoen gebruikte Anderlecht in totáál 27 spelers. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN