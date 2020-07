Exclusief voor abonnees Lawrence eerstdaags op training? 14 juli 2020

00u00 0

Back in town. In principe eerstdaags sluit Kemar Lawrence (27) aan bij Anderlecht. De Jamaicaanse linksachter ontbrak sinds het begin van de voorbereiding door familiale problemen en vertoefde in zijn thuisland. RSCA stond weliswaar voortdurend in contact met Lawrence, maar de coaches vonden zijn afwezigheid wel hinderlijk, aangezien ze zo niet met de hele groep konden toewerken naar de competitiestart. Het hoeft dus niet te verwonderen dat paars-wit ook naar alternatieven speurt/speurde: Bogdan Mykhaylichenko (23) van het Oekraïense Zorya Lugansk is in beeld. (PJC)