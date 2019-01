Lawinegevaar op hoogste niveau in Oostenrijk 15 januari 2019

In de Alpenregio heerst er alweer een verhoogd risico op lawines. Gisteren bleef het sneeuwen in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland, en ook vandaag wordt er sneeuw voorspeld. In drie Oostenrijkse deelstaten geldt code 5 voor lawinegevaar, het allerhoogste niveau. Gisteren raakte in Aich-Assach, ten zuidoosten van Salzburg, ook een Flixbus van de weg door de hevige sneeuwbuien. Er vielen 13 gewonden. In totaal zijn in Oostenrijk zeker 180 wegen onbegaanbaar en zijn 17.000 mensen afgesneden van de buitenwereld.

